Polizist mit Dealer verwechselt : „Bruder, mach mal für'n Zehner Gras klar!“

Bochum/Wattenscheid Mit diesen Worten sprachen am Mittwoch zwei Jugendliche in Wattenscheid vermeintliche Drogendealer an. Bei den Männern handelte es sich jedoch keineswegs um Cannabis-Dealer.

Zwei 16 Jahre alte Bochumer haben am Mittwoch eine unliebsame Erfahrung gemacht. Die beiden jungen Männer wollte im Wattenscheider Stadtgarten offenbar Cannabis kaufen und waren wohl auf der Suche nach einem Dealer - als sie auf Polizisten in Zivil trafen. Und wen machten die beiden Jugendlichen als potenzielle Drogenverkäufer aus? Zwei erfahrene Zivilpolizisten des Bochumer Polizeipräsidiums.

Die Polizei Bochum schrieb zu dem Vorfall eine Mitteilung, in der der Gesprächsverlauf zitiert wurde. Demnach erfolgte die Kontaktaufnahme zu einem der Beamten wie folgt: „Grüß dich Bruder, schön dich zu sehen!“ Danach holte einer der 16-Jährigen zwei Fünf-Euro-Scheine aus der Tasche und drückte sie dem zweiten Polizisten in die Hand - mit den Worten: „Bruder, mach mal für'n Zehner Gras klar, wir müssen das beste Gras der Welt bekommen“.

Die Ware haben die Jugendlichen natürlich nicht bekommen, dafür aber eine Anzeige. Und was haben diese beiden Jugendlichen und hoffentlich auch einige der oben beschriebenen „Besserwisser“ jetzt gelernt? Polizei steht nicht immer drauf, steckt aber drin!

(dtm)