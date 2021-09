Feuerwehr Bochum befreit das Tier : Hund wird an der Leine an geschlossener Aufzugtür hochgezogen

Hund wird an der Leine an geschlossener Aufzugtür hochgezogen

Essen Das Frauchen im Aufzug, der Hund noch davor: In einem Bürogebäude in Bochum ist ein angeleinter Vierbeiner von einem fahrenden Fahrstuhl nach oben gezogen worden. Der Schreck war groß - doch Hilfe schnell vor Ort.

Die Besitzerin wollte mit ihrem Hund an der Leine im Kellergeschoss in den Fahrstuhl steigen, wie die Bochumer Feuerwehr am Montag mitteilte. Als sich die Tür schloss, stand sie demnach bereits in der Kabine, ihr Tier jedoch nicht.