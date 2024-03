Sieben Kilometer lang Menschenkette gegen Rechtsextremismus verbindet Bochum und Herne

Aufgerufen zu der Aktion hatten die Wohlfahrtsverbände der beiden Ruhrgebietsstädte, um ein Zeichen zu setzen gegen die „menschenverachtenden Pläne von AfD und weiteren rechtsradikalen Kreisen, Millionen von in Deutschland lebenden Menschen zu vertreiben“. Gerade in den Diensten der Freien Wohlfahrtspflege von der Kita bis zum Seniorenzentrum hätten viele Kolleginnen und Kollegen einen Migrationshintergrund, hieß es. Ohne diese Mitarbeitenden sei das Aufrechthalten der sozialen Infrastruktur in Bochum, Herne und in ganz Deutschland nicht möglich.