Sieben Kilometer für Demokratie Menschenkette durch Bochum und Herne am Sonntag geplant

Für Demokratie und gegen die AfD: Eine sieben Kilometer lange Menschenkette mit Tausenden Teilnehmern soll am Sonntag (15.00 Uhr) die Rathäuser von Bochum und Herne verbinden. Unter dem Motto „Seite an Seite für Demokratie und Menschlichkeit“ haben die Wohlfahrtsverbände der beiden Ruhrgebietsstädte zu der Protestaktion aufgerufen. An der Stadtgrenze wollen sich auch der Bochumer Oberbürgermeister Thomas Eiskirch und sein Amtskollege aus Herne Frank Dudda (beide SPD) einreihen.