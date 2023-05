Stellwerk defekt Keine Zugverkehr am Bochumer Hauptbahnhof

Wegen eines defekten Stellwerks halten am Dienstagmorgen keine Züge am Bochumer Hauptbahnhof. Die Störung führe dazu, dass keine Zugfahrten im Raum des Bochumer Hauptbahnhofs möglich seien, sagte ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Wie die Bahn auf Twitter mitteilte, kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Züge halten demnach am nächsten Bahnhof und warten. Der Fernverkehr wird nach Angaben des Sprechers entsprechend umgeleitet. Wie lange die Störung voraussichtlich dauert, konnte er noch nicht sagen.