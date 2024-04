Technischer Defekt Rauchentwicklung am Bochumer Hauptbahnhof

Bochum · Am Bochumer Hauptbahnhof qualmte es am Mittwochmittag. Um 13.25 Uhr gingen Anrufe über eine Rauchentwicklung im U-Bahn-Bereich der Bogestra am Buddenbergplatz bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, teilte diese mit.

24.04.2024 , 16:16 Uhr

Vor Ort bemerkten die Einsatzkräfte schnell, dass sich der Rauch im Bereich der dortigen Rolltreppe befand. Der Not-Aus der Treppe wurde betätigt und Mitarbeiter der Bogestra haben die technische Instandsetzung der Rolltreppe übernommen. Da kein Brand oder andere Gefährdung festgestellt werden konnte, wurde die Einsatzstelle der Bogestra übergeben und der Bereich der Rolltreppen abgesperrt, sowie Sicherheitspersonal zur Absicherung abgestellt. Es gab zu keiner Zeit Einschränkung für Fahrgäste. Insgesamt waren über 26 Einsatzkräfte vor Ort. Als mögliche Ursache konnte ein technischer Defekt herausgestellt werden.

