Massive Störungen im Bahnverkehr halten an Unbekannte durchtrennen Kabel an Bochumer Stellwerk

Unbekannte haben am Dienstagmorgen in der Nähe des Bahnstellwerks Bochum Glasfaserkabel durchtrennt und damit massive Behinderungen im Regionalverkehr ausgelöst. Das bestätigte am Dienstag ein Bahnsprecher. Die Reparatur sei aufwendig und werde voraussichtlich bis zum Mittwochmorgen dauern, sagte der Sprecher. „Wir gehen derzeit davon aus, dass der morgige Berufsverkehr am (Mittwoch) Morgen noch beeinträchtigt sein wird.“ Die Kabel seien auf freier Strecke durchtrennt worden. Zuvor hatte der WDR berichtet.