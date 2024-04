Nicht gesundheitsgefährdend, „aber ekelig“ Kakerlaken vertreiben Schüler aus Grundschule in Bochum

Die Tiere seien nicht unmittelbar gesundheitsgefährdend, „aber ekelig“, sagte ein Sprecher der Stadt. „Das ist kein Zustand, den wir in einem öffentlichen Gebäude akzeptieren können“, so der Sprecher weiter. Es sei geplant, dass die Kinder ab Donnerstag (11. April) in einem leer stehenden Schulgebäude in der Stadt weiter unterrichtet werden. Bis dahin gebe es nur eine Notbetreuung.