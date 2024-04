Schädlinge sollen „intensiv“ bekämpft werden Grundschule in Bochum wegen Schaben für einige Wochen dicht

Im Fall der am Dienstag (9. April 2024) wegen Schabenbefalls geschlossenen Bochumer Grundschule soll eine Übergangslösung für voraussichtlich einige Wochen den Unterricht sicherstellen. Wie die Stadt am Freitag (12. April) mitteilte, ist für alle gut 400 Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Sekretariats-Mitarbeitende eine Lösung gefunden. Die Erstklässler werden in zwei Klassenraum-Containern auf dem Schulgelände und in einem getrennten Gebäude unterrichtet, wo auch die Nachmittagsbetreuung stattfinde. Für die anderen Kinder wurden Räume in einer ehemaligen Schule hergerichtet und ein Bustransfer organisiert.