Statiker müssen Fahrbahn prüfen : Großbrand in Bochum - A40 Richtung Dortmund weiterhin gesperrt

Foto: Feuerwehr Bochum 5 Bilder Großbrand in Bochum

Update Bochum Ein Brand auf einem Gelände mit alten Reifen hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Bochum gesorgt. Die angrenzende Autobahn 40 Richtung Dortmund ist bis mindestens Mittwoch gesperrt. Statiker müssen die Fahrbahn erst prüfen - die Fahrbahndecke hat sich gewölbt.

Wegen eines Großbrandes in einem Reifenlager direkt an der Autobahn 40 bei Bochum ist die Strecke in Fahrtrichtung Dortmund bis mindestens Mittwoch gesperrt. Eine Stützwand ist durch die Hitze bei dem Feuer so stark beschädigt worden, dass Experten der Autobahn-Niederlassung Westfalen nun erst die Standfestigkeit des Betons genauer bewerten müssen, wie der Autobahnbetreiber mitteilte.

Am Mittwoch soll dann entschieden werden, wie es an dem viel befahrenen Streckenabschnitt zwischen dem Bochumer Westkreuz und der Anschlussstelle Bochum-Zentrum weitergeht. Die Stützwand verläuft zwischen Autobahn und dem darunter liegenden Gelände. Wie an vielen Stellen der A40 grenzt die Fahrbahn dort direkt an das Gewerbegebiet, wo in der Nacht zu Dienstag das Feuer wütete. Nach stundenlanger Vollsperrung kam es den gesamten Dienstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen an der wichtigen Verbindung quer durch das Ruhrgebiet.

Weiterhin sind wir im Einsatz an der Robertstraße. Das Feuer ist jedoch unter Kontrolle. Es sind circa 150 Einsatzkräfte vor Ort. Die Löschmaßnahmen werden sich noch mehrere Stunden hinziehen. pic.twitter.com/ei74uB7KOm — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) August 24, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das Feuer war aus unbekannter Ursache ausgebrochen und um 1:58 Uhr gemeldet worden. Wie Feuerwehr am Dienstag berichtete, konnten die Flammen erst elfeinhalb Stunden später vollständig gelöscht werden. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten demnach gestapelte Autoreifen auf einer Fläche von 1600 Quadratmetern. Die Flammen schlugen bis zu 40 Meter hoch in den Nachthimmel, hieß es weiter.

Drei Drehleiterfahrzeuge, ebenso viele Wasserwerfer am Boden und weitere Einsatzkräfte brachten das Feuer in etwa dreieinhalb Stunden unter Kontrolle. Allerdings mussten die brennenden Reifenstapel mit Gerät des Technischen Hilfswerk auseinandergezogen werden, um sie vollständig zu löschen. Auch eine Drohne kam zum Einsatz, um Brandnester aufzuspüren. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Mit dichtem Rauch und starker Rußentwicklung war der Brand auch folgenreich für die Anwohner der angrenzenden Stadtteile. So war auf Anweisung der Feuerwehr eine Schule in der Nähe der Brandstelle geschlossen worden, mindestens vier weitere Schulen hatten nach Angaben der Stadt den Unterricht am Dienstag abgesagt, weil sie weil sie wegen der Geruchsbelästigung nicht mehr wie vorgeschrieben lüften konnten. Eine weitere Schule wich auf Online-Unterricht aus.

Noch in der Nacht hatte die Polizei die A40 komplett gesperrt, weil der Qualm die Sicht behinderte. In Fahrtrichtung Essen rollte der Verkehr seit etwa 7 Uhr am Dienstagmorgen aber wieder an. Auch der Bahnverkehr der Linie RB 46, Gelsenkirchen nach Bochum, war vorübergehend eingestellt worden.

Zeitweilig habe eine „massive Rauchwolke“ über der Stadt gestanden, sagte ein Mitarbeiter der Feuerwehr. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zwar seien keine gesundheitsgefährdenden Schadstoffwerte gemessen worden, teilte die Feuerwehr abschließend mit. Es werde jedoch empfohlen, verunreinigtes Gemüse aus dem eigenen Garten zu entsorgen.

Auch das Landesamt für Umwelt erklärte, von dem Ruß gehe keine gesundheitliche Gefahr aus. Jedoch sollten kontaminierte Außenbereiche von Schulen und Kindergärten gemieden werden. Verschmutzte Flächen könnten mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gesäubert werden.

In demselben Reifenlager war bereits Ende vergangenen Jahres ein Brand ausgebrochen.

(bsch/siev/dpa)