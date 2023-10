Brand in Bochum Getränkemarkt brennt lichterloh – App warnt vor Geruchsbelästigung

In einem Getränkemarkt in Bochum-Querenburg ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Das Geschäft befindet sich in der Alten Marktstraße. Auch die Warn-App Nina informierte die Bürger über das Brandereignis. Da die Löscharbeiten noch in vollen Gange sind, kann es weiterhin zu Geruchsbelästigungen durch den Rauch kommen. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Laut ersten Angaben wurde eine Person verletzt.