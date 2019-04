Polizei tötet Rentner in Bochum : Erschossener 77-Jähriger hatte Jagderlaubnis für Friedhof

Polizei tötet Rentner in Bochum

Bochum Unter welchen Umständen haben Polizeibeamte am Gründonnerstag auf einem Bochumer Friedhof auf einen 77-Jährigen geschossen? Fest steht, der Mann war Jäger und hatte ein Jagdgewehr dabei.

Im Fall der mutmaßlich tödlichen Schüsse von Polizisten auf einen 77-Jährigen auf einem Bochumer Friedhof überprüfen die Ermittler, ob dieser als Jäger dort unterwegs war. „Er hatte eine Jagderlaubnis. Er hatte auch eine Erlaubnis, auf dem Friedhof zu jagen unter ganz engen Voraussetzungen“, sagte Oberstaatsanwalt Christian Kuhnert von der Staatsanwaltschaft Bochum am Montag. „Es wird geprüft, ob er berechtigt war, zum fraglichen Zeitpunkt die Jagd auszuüben.“ Die Erlaubnis gebe einen anderen Zeitraum und auch zu beachtende Sicherheitsbedingungen vor.

Die Polizei veröffentlichte am Montag Einzelheiten des Einsatzes am Gründonnerstag. Demnach hatte ein waffenkundiger Bochumer und Jäger die Polizei darüber informiert, dass ein ihm unbekannter Mann in Begleitung einer Frau soeben den Friedhof betreten habe. Er solle ein scharfes Gewehr mitführen, welches er zuvor durchgeladen habe. Sofort fuhren mehrere Streifenwagen zum Friedhof. Beamte warnten zunächst unbeteiligte Friedhofsbesucher. Auf dem Gelände trafen zwei Polizisten dann auf den 77-jährigen Mann, der mit einem Jagdgewehr bewaffnet war.