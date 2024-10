Großeinsatz in Bochum Gasvergiftung durch Holzkohlegrill – acht Kinder und Erwachsene verletzt

Beim Betrieb eines Holzkohlegrills in einer Gartenhütte sind am Freitagabend in Bochum acht Menschen vermutlich durch das Gas Kohlenmonoxid verletzt worden, darunter vier Kinder. Die Betroffenen hatten über Unwohlsein und Kreislaufprobleme geklagt. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an, darunter vier Rettungswagen und drei Notärztinnen und Notärzte. Nach einer ersten ärztlichen Untersuchung kamen alle acht Verletzten in Krankenhäuser, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Gartenhütte wurde an die Polizei zur Ermittlung der genauen Unglücksursache übergeben.