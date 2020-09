Zwei Schwerverletzte in Bochum : Gaffer filmen Rettungsarbeiten nach Unfall mit Straßenbahn

Feuerwehrleute befreien Fahrer und Beifahrer aus dem Unfallauto. Foto: Feuerwehr Bochum

Bochum Am Montag waren zwei Männer bei einem Unfall in Bochum schwer verletzt in ihrem Auto eingeklemmt worden. Einige der Schaulustigen erwartet jetzt eine Anzeige.

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Bochum haben Passanten am Montag die Arbeit der Rettungskräfte gefilmt. Laut Mitteilung der Polizei müssen die „Gaffer“ jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Bei dem Unfall hatte ein 46-jähriger Autofahrer aus Krefeld beim Wenden die Straßenbahn im Bochumer Stadtteil Wattenscheid übersehen. Er und ein Beifahrer wurden eingeklemmt und kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

(chal/dpa)