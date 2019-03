Ermittlungen in Bochum: Frau hat Herzinfarkt auf der Straße – 20 Minuten lang hilft offenbar niemand

Ermittlungen in Bochum

Bochum In Bochum hat eine Frau auf der Straße einen Herzinfarkt erlitten – und niemand blieb stehen. Deshalb laufen nun Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung. Die Frau konnte wiederbelebt werden.

Nachdem eine Frau in Bochum einen Herzinfarkt erlitten hat, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nun wegen unterlassener Hilfeleistung. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Der Frau sei am vergangenen Donnerstagvormittag schlecht geworden und sie habe keine Luft mehr bekommen.