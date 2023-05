SEK-Einsatz Tödliche Schüsse in Bochumer Tiefgarage – zwei Männer festgenommen

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben zwei Männer festgenommen, die im März in einer Tiefgarage in Bochum einen 58-Jährigen erschossen haben sollen. Am frühen Mittwochmorgen seien ein 26-Jähriger in Dortmund und ein 29-Jähriger in Witten festgenommen worden. Der 26-Jährige sei bei dem Zugriff leicht verletzt worden. Bei Durchsuchungen seien im Anschluss „diverse Beweismittel“ gefunden worden. Beide Männer sollten zeitnah vor einen Haftrichter kommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochnachmittag. Weitere Angaben zu den Tatverdächtigen und ihrem mutmaßlichen Motiv machte er zunächst nicht. Für Donnerstag kündigten Polizei und Staatswaltschaft eine Pressekonferenz an.