Belohnung ausgelobt Leiche in Bochumer Tiefgarage – Ermittler hoffen auf Schlüsselzeugen

Die Ermittler hoffen im Fall des erschossen in einer Bochumer Tiefgarage gefundenen Mannes auf Aussagen eines möglichen Schlüsselzeugen. Dieser bislang unbekannte Mann sei zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen worden und könne wahrscheinlich wichtige Hinweise geben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Er solle sich bei der Polizei melden.