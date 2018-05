Bochum: Erpresser will Geld für angebliche Masturbations-Videos

Bochum Ein Unbekannter versucht derzeit in Bochum, beschämte Männer um 500 Euro zu erpressen. In Mails und Briefen behauptet er, private Computer gehackt zu haben.

So sei er angeblich in den Besitz anstößiger Videobilder gelangt, die die Angeschriebenen beim Pornos schauen und Masturbieren zeigen sollen. "Auf Knopfdruck kann ich dieses Video an alle Kontakte Ihrer Email und Social Media weiterleiten", droht er in einem Schreiben, das die Polizei am Montag veröffentlicht hat. Nur wer 500 Euro überweise, könne dem entgehen.