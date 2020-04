Prozess in Bochum : Mädchen betäubt und missbraucht - mehr als elf Jahre Haft

Prozess in Bochum

Der Angeklagte im Prozess in Bochum. Foto: dpa/Bernd Thissen

Bochum Ein Vater aus Datteln betäubt und missbraucht reihenweise Mädchen und Frauen. Jetzt ist er verurteilt worden – als gefährlicher Hangtäter.

Das Schlafmittel war in Cola oder Milchshakes gemischt: Jahrelang hat ein Vater aus Datteln Mädchen und Frauen betäubt und anschließend sexuell missbraucht. Am Freitag ist der 55-jährige Deutsche verurteilt worden. Die Richter am Bochumer Landgericht haben elfeinhalb Jahre Haft verhängt und außerdem die anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet.