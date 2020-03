Bochumer Landgericht : E-Scooter auf A 40 geworfen – Zwei Männer wegen Mordversuchs angeklagt

Bochum Nach dem Wurf eines E-Scooters auf die A40 in Bochum müssen sich zwei junge Männer seit Donnerstag vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf Mordversuch.

Die 18 und 22 Jahre alten Deutschen sollen den Elektroscooter am Abend des 23. September 2019 vor einer Tunneleinfahrt auf die Autobahn geworfen haben – aus neun Metern Höhe. Vier Autos waren dadurch in einen Unfall verwickelt worden. „Ich kann mir das nicht mehr erklären“, sagte der ältere Angeklagte zum Prozessauftakt am Bochumer Landgericht. „Der Kopf war einfach aus. Wir haben nicht nachgedacht.“

Die Angeklagten hatten sich nachmittags getroffen und sich mit Kräuterlikör betrunken. Der 18-Jährige soll später fast drei Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Vor Gericht will er sich nicht mehr erinnern können. „Er hatte einen Filmriss“, so sein Verteidiger Dieter Stoffer. Bestreiten werde er die Tat aber nicht. „Er will dafür geradestehen, was er gemacht hat.“