Feuer in Industriegebiet : Dunkle Rauchwolke nach Brand auf Schrottplatz in Bochum

Dunkle Rauchwolke nach Brand auf Schrottplatz in Bochum

Feuer in Industriegebiet

Bochum Eine riesige dunkle Rauchwolke zog am Mittwochnachmittag über Bochum. Ursache waren mehr als 50 in Brand geratene Schrottfahrzeuge. Explodierende Gasflaschen erschwerten die Löscharbeiten.

Nach einem Feuer auf einem Schrottplatz im Bochumer Norden ist am Mittwochnachmittag eine dunkle Rauchwolke in Richtung Südosten der Stadt gezogen. Die Feuerwehr forderte die betroffenen Bewohner vorsorglich auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Angaben eines Sprechers waren mehr als 50 gestapelte Schrottfahrzeuge aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Löscharbeiten wurden durch explodierende Gasflaschen erschwert, die auf dem Schrottplatz gelagert waren. Anwohner in dem Industriegebiet waren nicht in Gefahr.