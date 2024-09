„Ruhrpott bleibt stabil“ Tausende demonstrieren gegen AfD in Bochum

Bochum · Tausende protestierten am Donnerstag in Essen gegen eine Veranstaltung von AfD-Politikern. In Bochum demonstriert nun ein Bündnis gegen Rechtsruck.

06.09.2024 , 20:35 Uhr

Teilnehmer einer Kundgebung im Mai 2024 in Essen vor der Europawahl. Erneut gingen Menschen auf die Straße, um gegen die AfD zu demonstrieren, so in Bochum und Essen. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Reichwein

Rund 2500 Menschen haben unter dem Motto „Der Ruhrpott bleibt stabil“ gegen die AfD und einen Rechtsruck protestiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen am Abend am Hauptbahnhof zusammen und zogen durch die Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Das Bündnis gegen Rechtsruck hatte die Veranstaltung unter dem Motto „Ob Ost, ob West: Nieder mit der AfD. Der Ruhrpott bleibt stabil“ angemeldet. Laut Polizei verliefen die Proteste am Abend störungsfrei. Erst am Donnerstag (5. September) hatten mehrere tausend Menschen in Essen gegen einen „Bürgerdialog“ einzelner AfD-Bundestagsabgeordneter protestiert. Rund 4000 Personen hatten vor dem Veranstaltungsort demonstriert. Die Abendveranstaltung war zudem von scharfen Kritikern aus dem Publikum heraus gestört worden.

(dw/dpa)