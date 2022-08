Evakuierung abgechlossen : Weltkriegsbombe in Bochum wird entschärft – Teile der A40 gesperrt

Weltkriegsbombe in Bochum wird entschärft – Teile der A40 gesperrt

In Bochum wird eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entschärft (Symbolbild). Foto: dpa/Philipp Schulze

Update Bochum Im Bochumer Stadtteil Hofstede wurde bei Baumaßnahmen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Sprengkörper wird am Abend entschärft. Rund 1.800 Bewohner sind von der Evakuierung betroffen, auch Teile der A40 werden gesperrt.

Bei Baumaßnahmen wurde eine fünf Zentner schwere Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg an der Bresaluer Straße in Bochum Hofstede gefunden. Der Sprengkörper wird laut Stadt wegen seiner empfindlichen Membran noch am Abend entschärft.