Umstrittenes Kunstwerk Bochumer Ausstellung „Guernica-Gaza“ wegen Antisemitismusvorwurfs abgesagt

Kostenpflichtiger Inhalt Der Bilderzyklus „Guernica Gaza“ von Al-Hawajri war wegen Antisemitismusvorwürfen ein umstrittenes Kunstwerk der Documenta 15 in Kassel gewesen. An der Ausstellung in Bochum, die vom 6. bis 28. September geplant war, hatte unter anderem die Stadt Bochum Kritik geübt.