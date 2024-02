Führerschein abgenommen Alkoholisierter Fahrer beschädigt Autos und Häuser in Bochum

Ein alkoholisierter Fahrer hat in Bochum mit seinem Auto fünf geparkte Fahrzeuge und zwei Hausfassaden beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen nach Angaben der Polizei niemand. Ersten Ermittlungen zur Unfallursache zufolge verlor der 30-Jährige die Kontrolle über sein Auto, die geparkten Fahrzeuge seien so stark beschädigt, dass sie wie der Unfallwagen fahruntüchtig waren und abgeschleppt wurden. Ein geparktes Auto kippte infolge der Wucht des Aufpralls auf die Seite.