Prozess in Bochum Ärztin nach Tod eines Babys verurteilt

Laut Urteil hatte die 34-jährige Ärztin bei der Geburt am 4. August 2018 trotz dramatischer Komplikationen keinen Kaiserschnitt durchgeführt. Sie habe die Situation „grob fehlerhaft“ eingeschätzt. Schon rund vier Stunden vor der Geburt hätten sich Anzeichen für eine mögliche Sauerstoffunterversorgung des ungeborenen Kindes gezeigt. Trotzdem sei nichts unternommen worden. „Bei einem Kaiserschnitt zu diesem Zeitpunkt wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein gesundes Kind zur Welt gekommen“, so Richter Thorsten Fülber bei der Urteilsbegründung.