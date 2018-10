Unfall in Bochum : Acht Verletzte durch Kohlenmonoxidvergiftung in Mehrfamilienhaus

Foto: dpa/Nicolas Armer

Bochum Am Dienstag haben bei einem Unfall mit Kohlenmonoxidacht Menschen in einem Mehrfamilienhaus in Bochum Vergiftungen davongetragen. Unter den Opfern war auch ein Baby.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwei Erwachsene und vier Kleinkinder, darunter ein Baby, mussten nach Feuerwehrangaben in eine Spezialklinik nach Düsseldorf gebracht und dort in einer Druckkammer behandelt werden. Aufschluss über die Ursache für die Freisetzung der giftigen Substanz sollen nun die Ermittlungen der Polizei geben.

Laut Feuerwehr hatte sich am Vormittag ein Bewohner des Wohnhauses im Stadtteil Langendreer bei der Feuerwehr gemeldet und über Unwohlsein geklagt. Nach der Rettung der verletzten Bewohner nahmen Feuerwehrleute Messungen in dem Haus vor, die deutlich erhöhte CO-Werte ergaben. Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort.

(felt/AFP)