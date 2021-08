Vermutlich Brandstiftung : A40 bei Bochum nach Feuer für drei Monate gesperrt

Bochum Wegen erheblicher Schäden an einer Stützwand bleibt die A40 bei Bochum in Richtung Dortmund nach dem Großbrand eines Reifenlagers mehr als drei Monate lang gesperrt. Das Feuer wurde wohl vorsätzlich gelegt.

Das folgenschwere Feuer in einem Reifenlager an der A40 bei Bochum am frühen Dienstag ist nach bisherigem Stand der Ermittlungen vorsätzlich gelegt worden. Es sei von Brandstiftung auszugehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittlungen dazu dauerten an. Den Angaben zufolge werden auch Videoaufnahmen ausgewertet.