Vor Arztpraxis in Bochum : 75-Jähriger im Streit um Parkplatz über den Fuß gefahren

Vor Arztpraxis in Bochum

Bochum Eine Frau wollte ihrem Mann den Parkplatz vor einer Praxis in Bochum freihalten. Ein weiterer Autofahrer nahm sich den Parkplatz trotzdem, ohne Rücksicht auf die 75-Jährige.

Bei einem Streit um einen Parkplatz an einer Bochumer Arztpraxis ist ein 75-Jähriger einer gleichaltrigen Frau mit dem Auto über den Fuß gefahren. Die Seniorin habe versucht, als Beifahrerin ihrem Mann am Dienstagmorgen einen gerade frei gewordenen Parkplatz frei zu halten.

Dazu sei die 75-Jährige aus dem Wagen ausgestiegen und habe sich einem anderen Autofahrer in den Weg gestellt, teilte die Polizei mit. Doch ihr Plan schlug fehl, hieß es. Der Autofahrer sei der 75-Jährigen erst über den Fuß und dann in die Parklücke gefahren. Die leicht verletzte Frau habe sich später selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 75-Jährige erhielt eine Anzeige.