Bochum : 33-Jähriger nach Messerstecherei in Lebensgefahr

33-Jähriger nach Messerstecherei in Lebensgefahr

Bochum Nach einem Streit mit verletzten Menschen rätselt die Polizei in Bochum über die Hintergründe. Eines der Opfer schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Nach einer Messerstecherei zwischen zwei größeren Gruppen in Bochum mit mehreren Schwerverletzten ist ein 33-Jähriger noch immer in Lebensgefahr. „Sein Zustand ist unverändert“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.