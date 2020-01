Nickerchen bei Bollywood-Film : 30-Jähriger wacht nachts in verschlossenem Bochumer Kino auf

Besucher sitzen in einem Kino (Archivbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Bochum Wie in einem schlechten Film muss sich ein Kinobesucher in Bochum gefühlt haben: Der 30-Jährige nickte während der Spätvorstellung im Kinosessel ein und wachte erst am nächsten Morgen wieder auf.

Der Mann schlief am Mittwochabend in seinem Kinosessel ein, gegen 5 Uhr am Donnerstagmorgen alarmierte er per Notruf die Polizei, weil er in dem Kino eingeschlossen war.

Der Mann hatte nach Polizeiangaben am Mittwochabend die 23-Uhr-Vorstellung besucht, in der ein indischer Film gezeigt wurde. Während der Bollywood-Produktion schlief er dann wohl ein und rutschte womöglich ein wenig in seinem Sitz ab, so dass der Schlafende nach Ende der Vorstellung niemandem auffiel.

"Kurz nach Fünf wurden dem Dortmunder die Türen geöffnet, und er trat ein wenig verschlafen den Heimweg an - nach der längsten Kinovorstellung seines Lebens", hieß es im Bericht der Bochumer Polizei.

(top/AFP)