Grafiti-Bombing : 20 Vermummte stürmen Bahnsteig in Bochum und besprühen S-Bahn

Bochum Am Morgen ereignete sich am Bahnhof in Bochum-Ehrenfeld ein sogenanntes Graffiti-Bombing. Circa 20 Vermummte stürmten auf eine haltende S-Bahn und besprühten den Zug. Sie brauchten vier Minuten für 80 Quadratmeter Fläche.

Dabei entstand ein Schaden von circa 4.000 Euro. Gegen 1.41 Uhr fuhr die S1 in den Bahnhof Bochum-Ehrenfeld ein. Nach Angaben des Triebfahrzeugführers sollen kurz darauf circa 20 vermummte Personen auf den Bahnsteig gestürmt und damit begonnen haben, den Zug mit Lackfarbe zu besprühen.

Da mindestens eine Zugtür blockiert wurde, konnte der Zug nicht aus dem Bahnhof fahren. Der Zeuge fotografierte die Vermummten bei ihrem kriminellen Treiben. Diese flüchteten, nachdem sie ihr "Werk" beendet hatte. Die Aktion dauerte nur circa fünf Minuten. Der Bahn entstand so ein Schaden von circa 4000 Euro. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet Zeugen um Hinweise. Diese werden unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegengenommen.

(ham)