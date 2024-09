Vorfall in Bochum 15-jähriger soll Mitschüler bedroht haben – Polizeieinsatz

Ein 15-jähriger Gymnasiast soll am Morgen in Bochum zwei Mitschüler bedroht haben. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Gymnasium mit zahlreichen Kräften. Der 15-Jährige sei gut eine Stunde nach der Erstmeldung in der Nähe seines Wohnortes gefunden und in „polizeiliche Obhut“ genommen worden, teilte die Polizei mit.