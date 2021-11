Sturz nach Überholmanöver : Motorradfahrer stirbt bei schwerem Unfall in Bocholt

Bocholt Ein 37 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montagnachmittag in Bocholt gestürzt und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Bocholter hatte aus noch ungeklärter Ursache beim Überholen eines Lastwagens die Kontrolle über seine Maschine verloren und war gegen die Leitplanke geprallt. Der Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei Borken am Dienstag mit.

(bsch/dpa)