Einsatz in Bocholt : Abi-Prüfungen lagen im Safe – Feuerwehrleute als Panzerknacker

Bocholt Die Abi-Klausur sollte beginnen, aber die Prüfungsunterlagen waren unerreichbar hinter Schloss und Riegel. Die Feuerwehr musste deshalb in Bocholt im Kreis Borken anrücken und die Klausuren aus einem Schul-Safe holen.

Aus dem Euregio-Gymnasium in Bocholt sei am Freitag ein ungewöhnlicher Hilferuf eingegangen, berichtete die Feuerwehr. Das Zahlenschloss des Tresors war defekt, die Tür „unumgänglich verriegelt“. An die Abitur-Klausuren war kein Herankommen. Feuerwehrkräfte rückten an - und dem Safe mit technischem Gerät so zu Leibe, dass er die Unterlagen freigab.