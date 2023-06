Unglück in Bocholt-Biemenhorst Zug erfasst Auto auf Bahnübergang - 78-Jährige stirbt

Bocholt · In Bocholt-Biemenhorst ist es am Donnerstagmittag zu einem tödlichen Unglück an einem Bahnübergang gegkommen. Ein Zug hat ein Auto erfasst. Die 78-jährige Fahrerin erlag noch am Unfallort ihren verletzungen.

08.06.2023, 16:07 Uhr

11 Bilder Tödliches Zugunglück an Bahnübergang in Bocholt 11 Bilder Foto: Guido Schulmann

Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 12.55 Uhr in Bocholt-Biemenhorst an dem unbeschrankten Bahnübergang Döringer Feld. Das Fahrzeug der Seniorin wurde den Angaben zufolge rund 200 Meter von dem Zug mitgeschleift. Die 78-Jährige erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Im Zug befanden sich 29 Personen, 28 Passagiere die alle unverletzt blieben. Der Zugführer wurde wegen eines Schocks behandelt.

(felt)