Auf Schulhof in Bocholt 40-Jähriger bedroht Schüler mit Softair-Pistole

Der polizeibekannte Mann war am Donnerstag (23. Mai 2024) kurz darauf von der Polizei in einem Park festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge hatte er sich auf dem Schulhof der Hauptschule den Schülern gegenüber sehr aggressiv verhalten.