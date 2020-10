Appell an junge Menschen : Blutkonserven werden knapp – Rotes Kreuz schlägt Alarm

Die Corona-Krise bedroht die Versorgung mit Blutspenden. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Düsseldorf/Köln In der Corona-Krise spenden immer weniger Menschen Blut, die Vorräte des DRK sind so knapp wie nie zuvor. Der Verein appelliert vor allem an junge Spender.

Gerade hat Stephan Küpper vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) wieder eine Mail mit Absagen weitergeleitet bekommen, diesmal aus Köln. Ein Termin in einem Autohaus ist geplatzt, eine Hochschule hat abgesagt, aus dem Besuch im Jobcenter wird auch nichts. Es fehlen damit wieder mehrere Dutzend Blutkonserven. „Das passiert mehr oder weniger jede Woche“, sagt Küpper. Er ist Pressesprecher beim DRK-Blutspendedienst West, der NRW, Rheinland-Pfalz und das Saarland versorgt. Im gesamten Gebiet sind mehr als 1600 Termine für die Blutspende dieses Jahr ausgefallen, allein in NRW sind es aktuell 1130. Eine Zahl, die immer höher wird.

Auch schon vor Corona war es Küppers Job, möglichst viele Menschen für eine Blutspende zu animieren. Der demographische Wandel macht dem DRK schwer zu schaffen, die Zahl der jüngeren Menschen ist nicht nur niederiger als die der Älteren, sie spenden auch seltener und unregelmäßiger. Seit der Pandemie sind die Appelle von Küpper aber dringlicher geworden. Die Situation sei dramatischer als je zuvor, sagt er. Das liegt daran, dass die Organisation von Blutspenden keine einfache Sache ist, sondern eine, die viel Planung und Vorlauf braucht. Im Mai hat der DRK schon seine Termine für das Jahr 2021 festgelegt. Was man 2019 geplant hatte, wurde im Frühjahr auf dem Kopf gestellt.

Info Aktuelle Einschränkungen für die Blutspender Coronavirus Wer eine Covid-19-Infektion hat, darf erst vier Wochen nach der Ausheilung Blut spenden. Mund-Nasen-Schutz Wer einen Blutspendetermin wahrnehmen möchte, muss eine Schutzmaske tragen. Wer keine Maske zur Hand hat, erhält eine vom DRK vor Ort. Wer aus medizinischen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen kann, soll bis auf weiteres von einer Blutspende absehen, so das DRK. Allgemein In der Regel kann man erst ab 18 Jahren Blut spenden. Man muss gesund sein und mindestens 50 Kilogramm wiegen. Wer zum ersten Mal spendet, darf nicht älter als 68 Jahre sein. Bei Wiederholspendern liegt die Altersobergrenze bei 75.

Die Termine in den Unternehmen, wo viele ins Homeoffice, in die Kurzarbeit oder in manchen Fällen in die Arbeitslosigkeit geschickt wurden, konnten Küpper und seine Kollegen vergessen. Ebenso die geplanten Besuche an Schulen oder Universitäten. Die mobilen Sammelstellen, mit denen die Mitarbeiter des DRK gern unterwegs sind, waren plötzlich zum Teil unbrauchbar. „Das sind ja ganz enge Konservenbüchsen“, sagt Küpper. Abstand halten? Schwierig bis unmöglich. Nimmt man diese Entwicklungen zusammen, fällt das Fazit düster aus. „Es ist so, als hätte man uns ein halbes Bein abgeschlagen“, sagt Küpper.

Wenn die Versorgung mit Blutkonserven knapp wird, hat das Konsequenzen. Es komme jetzt schon mal vor, dass eine Klinik zehn Blutkonserven beim DRK anfrage und nur sechs bekomme, sagt Küpper. Noch sei das zu verkraften. Es werden die elektiven Eingriffe verschoben, also solche, die planbar sind und sich aufschieben lassen. Dringende Operationen oder Noteingriffe haben Vorrang. „Wenn geplante Herz-OPs um ein paar Tage oder um eine Woche verschoben werden, ist das kein gutes Zeichen“, sagt Küpper. Langfristig könnte es für die Versorgung der Kliniken knapp werden.

Dabei sei die Sicherheit beim Blutspenden auch in Zeiten der Pandemie gegeben, das DRK hat ein Schutzkonzept entwickelt. Hände waschen, Maske tragen: Diese Regeln gelten nicht nur im Supermarkt, sondern auch bei der Blutspende. Hinzu kommt, dass aktuell die Temperatur von jedem potenziellen Spender gemessen wird. Wer Fieber hat, wird nach Hause geschickt, auch Schnupfen ist aktuell ein Ausschlusskriterium. „Wir haben eine einfache Lösung für die aktuell dramatische Situation“, sagt Küpper. Es müssten einfach mehr Menschen Blut spenden.