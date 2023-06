Wenn der Lebensretter fehlt Blutspendedienste kämpfen auch in NRW um junge Leute

Wer gesundheitlich in der Lage sei, solle unbedingt zum Blutspenden gehen, appelliert etwa BZgA-Direktor Martin Dietrich. Alle fürchteten eine Notlage wie im vergangenen Jahr, als Krankenhäuser etwa in Nordrhein-Westfalen nicht mehr in vollem Umfang mit den benötigten Blutkonserven beliefert werden konnten. Dietrich betont: „Wir alle können in eine Situation kommen, in der wir auf Blutprodukte angewiesen sind.“