Blutspende: NRW steht vor einem Engpass

Ratingen Die Regale seien leer, meldet das DRK. Noch können die Anforderungen der Krankenhäuser noch erfüllt werden.

Der Regelbedarf sei grundsätzlich gedeckt, bestätigt DRK Pressesprecher Stephan Küpper. Die Lage beschreibt er so: „Wir leben von der Hand in den Mund“. Um bei Großschadenereignissen, wie der Amokfahrt in Münster, schnell reagieren zu können, müssen die Lager gefüllt sein, erklärt der Pressesprecher. Im Moment könnten die Anforderungen der Krankenhäuser noch bedient werden. Es komme aber vor, dass Bestellungen nicht am gleichen Tag komplett ausgeliefert werden.