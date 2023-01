Bedarf ist groß Blutspender in NRW werden dringend gesucht

Eigentlich war Petra Gollan immer skeptisch gegenüber dem Blutspenden. Doch dann brauchte ihre Mutter eine Transfusion. „Da war klar für mich: Ich muss das auch machen“, sagt sie, während sie im Einsatzzentrum des Deutschen Roten Keuzes (DRK) in Neuss auf der Liege liegt – mit Nadel im Arm. „Zu dem Zeitpunkt war ich schwanger, durfte also nicht spenden. Aber danach schon und seitdem gehe ich regelmäßig zu den Terminen“, sagt sie. Besonders wenn die Blutbanken so leer sind, dass die Blutspendedienste wie zuletzt händeringend nach Spendern suchen. Alleine in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland – dem Einzugsgebiet des DRK-Blutspendedienst West – werden täglich etwa 3000 bis 3500 Blutspenden benötigt. Im Jahr werden dort etwa 850.000 Blutkonserven gespendet.