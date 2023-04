Leuchtendes Gelb überall in NRW Mit Raps kommt Farbe in die Landschaft – Blütezeit im April und Mai

April und Mai sind Rapsblüte-Zeit: In diesem Jahr ist die Anbaufläche der farbenfrohen Nutzpflanze in Nordrhein-Westfalen nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich geblieben. Genaue Zahlen gebe es aber noch nicht, erklärte die Kammer. 2022 lag die Anbaufläche in NRW bei 51.400 Hektar. 2021 wurde die leuchtend gelb blühende Pflanze noch auf nur 44.000 Hektar angebaut.