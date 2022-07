Unfall in Blomberg : Fahrer schläft am Steuer ein und kommt von Straße ab – zwei Kinder verletzt

In Blomberg kam ein Fahrer mit seinem Wagen von der Straße ab - vermutlich war er am Steuer eingeschlafen (Symbolbild). Foto: Shutterstock/OFC Pictures

Blomberg Vier Menschen sind bei einem Unfall in Blomberg im Kreis Lippe verletzt worden. Weil er vermutlich am Steuer seines Wagens eingeschlafen war, kam der Fahrer von der Straße ab.

Bei einem Verkehrsunfall in Blomberg im Kreis Lippe sind vier Menschen verletzt worden. Der 55-jährige Fahrer sei möglicherweise am Steuer eingenickt und mit dem Auto in einen Graben gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er und seine beiden 13- und 15-jährigen Kinder wurden bei dem Unfall in der Nacht zum Montag schwer verletzt. Eine 47-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Alle Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.