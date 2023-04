Autofahrer aufgepasst „Blitzerwoche“ in NRW – warum die Polizei verstärkt kontrolliert

Bei der „Operation Speed“ in dieser Woche nimmt NRW deshalb teil, weil überhöhte Geschwindigkeit noch immer eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr sei, so der Ministeriumssprecher.„Es wird vor allem an den Stellen kontrolliert, an denen sich besonders viele gefährdete Menschen aufhalten, also an Kitas, Schulen und Seniorenzentren zum Beispiel“, so der Sprecher. Denn – das habe man in der Verkehrsunfallstatistik deutlich erkennen können – Rasen sei noch immer ein großes Problem bei der Verkehrssicherheit. Wo genau sich Autofahrer auf Kontrollen einstellen müssen, entscheiden die jeweiligen Kreispolizeibehörden. „Bei der Aktion soll der Schutz der Menschen im Vordergrund stehen. Die Beamten vor Ort wissen am besten, wo genau der nötig ist“, so der Sprecher. Mit dem „Blitzermarathon“, der vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde, habe die Aktion übrigens nichts zu tun. „Hier geht es europaweit um den Schwerpunkt Geschwindigkeit“, so der Sprecher.