Autofahrer aufgepasst „Blitzerwoche“ in NRW: Warum die Polizei verstärkt kontrolliert

In dieser Woche gehen Polizisten in mehreren Bundesländern verstärkt gegen Raser vor. Am Montag startet eine Verkehrsaktion des europäischen Verkehrspolizei-Netzwerks Roadpol, wie ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums mitteilte. Autofahrer müssten sich deshalb auf vermehrte Kontrollen mit Laser-Geräten am Straßenrand einstellen. Roadpol veranstalte auch Aktionen in den Bereichen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr, Ablenkung von Autofahrern oder zur Sicherung von Schwerlasten.