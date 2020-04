Naturschutzbund bittet um Hilfe : Blaumeisen sterben an mysteriöser Krankheit

Blaumeisen sterben an mysteriöser Krankheit

Düsseldorf Eine ungewöhnliche Vogelkrankheit grassiert in Deutschland und hat bereits über 15.000 Tiere befallen. Besonders Blaumeisen sind offenbar betroffen. Der Naturschutzbund bittet um Mithilfe, damit die unbekannte Krankheit untersucht und eingedämmt werden kann.

Mitte März wurden die ersten Fälle von verstorbenen Blaumeisen in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) gemeldet. Seitdem sind viele weitere kranke und tote Tiere im gesamten Bundesgebiet hinzugekommen. Vor allem die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz scheinen betroffen. Alleine in NRW wurden 3600 Fälle von erkrankten oder verstorbenen Blaumeisen gemeldet. Bundesweit sind 15.000 Fälle bekannt. „Den Tieren kann man aktuell nicht helfen“, erklärt Birgit Königs, Pressesprecherin des Naturschutzbundes (Nabu) in NRW. Eine Infektion führe demnach auch immer zum Tod des Vogels.