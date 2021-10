Auswertung von ADAC-Campingportal : „Blaue Lagune“ beliebtester Campingplatz

„Die „Blaue Lagune“ in Wachtendonk ist der beliebteste Campingplatz in NRW. Foto: www.pincamp.de

Düsseldorf Der ADAC hat wieder die beliebtesten Campingplätze in NRW gekürt. Die Betreiber des Vergleichssiegers in Wachtendonk wussten noch gar nichts von der guten Platzierung.

Camping steht hoch im Kurs. Durch die Pandemie hat diese Art des Urlaubs noch an Beliebtheit gewonnen. Die alljährliche Wahl der beliebtesten Campingplätze in NRW wird daher sicher aufmerksam verfolgt. Im Zeitraum Januar bis September 2021 hat der ADAC die Seitenabrufe und Nutzerbewertungen auf seinem Campingportal „PiNCAMP“ ausgewertet. Ergebnis: Vier Campingplätze aus NRW schafften es unter die 100 beliebtesten Anlagen in Deutschland. Auf Platz eins – und deutschlandweit auf Rang 46 – landete der Campingplatz „Blaue Lagune“ in Wachtendonk bei Venlo, nahe der niederländischen Grenze.