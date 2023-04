Blau-Gelbes Kreuz Krankenhausbetten für die Ukraine – „verschrotten Sie nichts!“

Der größte nordrhein-westfälische Verein für die Ukraine-Hilfe, das Blau-Gelbe Kreuz (BGK), bittet dringend um medizinische Unterstützung. „Verschrotten Sie nichts“, appellierte die Vereinsvorsitzende Linda Mai am Montag bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Düsseldorf an die Krankenhäuser. Für kriegsverletzte Patienten in der Ukraine seien auch ausgemusterte Betten noch von großem Wert.