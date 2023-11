Schütze noch unbekannt Jagdunfall in Blankenheim – Landwirt stirbt

Der Unfall ereignete sich laut Staatsanwaltschaft in einem Waldgebiet in Richtung Mülheimer Mühle. Dort war der 82 Jahre alte Landwirt auf einem Traktor unterwegs, als es zu dem tödlichen Schuss kam. In der Nähe soll nach Angaben der Polizei auch ein erschossenes Wildtier gelegen haben. In dem Waldgebiet soll eine sogenannte Drückjagd stattgefunden haben. Dabei gehen laut Jagdverband mehrere Jäger – Treiber – langsam durch den Wald, um vor allem Hochwild aus der Deckung zu „drücken“. „Dadurch kann der Schütze das Wild sicher ansprechen und erlegen“, wie es vom Jagdverband heißt. Die Schützen sitzen dabei auf Ansitzeinrichtungen.