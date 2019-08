Tier mit Pfeil im Rumpf gefunden : Katze attackiert und mit Luftgewehr beschossen

Blankenheim Eine Katze ist in der Eifelgemeinde Blankenheim mit einem Pfeil attackiert und mehrfach mit einem Luftgewehr beschossen worden. Das Tier musste eingeschläfert werden. Jetzt ermittelt die Polizei.

„In der Katze steckte ein Pfeil im Rumpf“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Tier war in diesem Zustand am Montag in einem Garten gesehen und zu einer Tierärztin im Ort gebracht worden.